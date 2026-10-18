Bernardo Trindade recorda amizade com Leonel Nunes

O antigo deputado e líder parlamentar do PS-Madeira, Bernardo Trindade, também deixou uma mensagem de despedida a Leonel Nunes, com quem partilhou vários anos na Assembleia Legislativa Regional, antes de assumir funções como secretário de Estado do Turismo.

“Camarada amigo, um abraço para sempre”, escreveu nas redes sociais, recordando os “momentos tão especiais” que viveram juntos, dentro e fora do parlamento. Trindade descreveu Leonel Nunes como “um bom amigo, leal e interessado” e lembrou outros antigos companheiros entretanto falecidos, como o padre Martins, Tolentino Nóbrega, Ângelo Paulus e Emanuel Jardim Fernandes. “Tudo malta do nosso grupo. Olhem por nós”, concluiu, numa mensagem marcada pela saudade, publicada no Facebook.