Albuquerque acusa extrema-esquerda de manipular protestos pela habitação

Miguel Albuquerque classificou como "manipulações da extrema-esquerda radical e do Partido Comunista" as manifestações pelo direito à habitação realizadas em Lisboa e no Porto, afastando o risco de protestos semelhantes na Madeira.

"Os protestos são manipulações da extrema-esquerda radical e do Partido Comunista", afirmou esta manhã, à margem de uma visita ao Porto Comercial do Caniçal, criticando os actos de vandalismo e os confrontos registados durante manifestações no continente.

Para o presidente do Governo Regional, "a habitação é um problema que se resolve fazendo casas como nós estamos a fazer". Albuquerque apontou um investimento regional de 175 milhões de euros, a que acrescem verbas das autarquias e futuros investimentos através do fundo de habitação.

O governante referiu ainda a entrega de habitações públicas e a continuidade dos projectos em curso, defendendo que a construção é a resposta às dificuldades de acesso à habitação.

"A resposta ao problema da habitação é com a construção de habitação pública, não é fazendo estardalhaço, nem agitando e radicalizando as posições na sociedade", concluiu.