CDS critica falta de respostas na habitação em Santa Cruz

A presidente da Comissão Política Concelhia do CDS-PP em Santa Cruz, Lídia Albornoz, criticou a falta de respostas estruturais para os problemas da habitação no concelho, considerando que, após 13 anos de governação, continuam por apresentar soluções adequadas às necessidades da população.

Numa nota de imprensa, a também deputada municipal explica que votou favoravelmente a Carta Municipal da Habitação, por reconhecer a importância do documento para o futuro do concelho, mas ressalva que essa posição não significa ignorar as suas lacunas e incoerências.

"Como é possível que, após 13 anos de governação, Santa Cruz continue sem uma resposta estrutural à altura das necessidades da sua população?", questiona Lídia Albornoz, considerando que as justificações relacionadas com a dívida herdada e os problemas do passado não dispensam a apresentação de resultados concretos.

A dirigente centrista aponta ainda a falta de aprovação do Plano Director Municipal (PDM), defendendo a necessidade de articular o planeamento do território com a estratégia para a habitação.

"Uma carta, por si só, não constrói casas. São necessárias medidas concretas, prazos definidos e soluções que respondam efetivamente às necessidades das pessoas", sustenta.

Lídia Albornoz deixa também críticas à maioria que governa o município, afirmando que "uma maioria absoluta não é um cheque em branco, nem confere a ninguém o direito de agir como dono do concelho".

Para a responsável, Santa Cruz necessita de uma política de habitação que responda às dificuldades das famílias e dos jovens, defendendo que é tempo de passar "das justificações às soluções, dos documentos aos resultados e das promessas à ação".