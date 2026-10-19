JSD de Câmara de Lobos debate gestão da água e dos resíduos

A JSD de Câmara de Lobos promoveu, na passada quinta-feira, uma sessão de debate sobre os desafios da gestão da água e dos resíduos na Região, com a participação de Amílcar Gonçalves, presidente do conselho de administração da Águas e Resíduos da Madeira (ARM).

A iniciativa, realizada na sede local do PSD, procurou “consciencializar os jovens sobre o tratamento de águas e resíduos na Região" e as infra-estruturas envolvidos na gestão destes serviços públicos, bem como “analisar com o orador alguns problemas específicos do concelho”, explicou Licínia de Jesus, presidente da estrutura local da JSD.

Durante a sessão, Amílcar Gonçalves recordou que, antes da criação da ARM, a gestão da água e dos resíduos era da responsabilidade de cada município, sendo actualmente assegurada à escala regional. O responsável destacou ainda a introdução da recolha de resíduos ao sábado, que, segundo afirmou, contribuiu para melhorar a resposta às necessidades da população.

As equipas da ARM percorrem cerca de mil quilómetros por dia na recolha de resíduos, indicou o presidente da empresa, que alertou para o impacto do "aumento dos preços dos combustíveis na actividade" e para a importância das tarifas na sustentabilidade dos serviços.

Amílcar Gonçalves apelou também a uma maior responsabilidade colectiva no depósito de resíduos e na prevenção da poluição das ribeiras. Quanto aos recursos hídricos, destacou a água captada no norte da ilha, que classificou como "um tesouro natural", e a extensão da rede de regadio, com quase três mil quilómetros. Alertou, por outro lado, para as perdas de água, que rondam os 60%.

A JSD de Câmara de Lobos pretende continuar a promover iniciativas de sensibilização dos jovens para a gestão sustentável da água e dos resíduos, incentivando uma participação mais informada na protecção dos recursos da Região.