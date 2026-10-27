Partido do candidato da oposição queixa-se de irregularidades nas eleições em Israel

O partido da oposição israelita Yashar!, favorito nas sondagens de intenção de voto nas eleições que decorrem hoje em Israel, denunciou uma "manipulação deliberada" dos boletins de voto e vai apresentar uma queixa formal à Comissão Eleitoral.

"Nas últimas horas, foram recebidos relatos sobre a manipulação deliberada, o roubo, a inversão e a retirada de boletins de voto do Yashar! em locais de voto por todo o país", informou o partido.

Para o Yashar! trata-se de uma "grave violação" da integridade das eleições e do voto livre.

O partido, liderado por Gadi Eisenkot, candidato que lidera a oposição, indicou ainda ter recebido informações sobre filas "extremamente longas" em locais de voto onde se concentra o apoio ao Yashar!, levantando a suspeita de que a situação tenha sido "intencionalmente orquestrada".

A formação política da oposição pediu aos cidadãos que relatem qualquer incidente invulgar pedindo aos eleitores para se manteterem "pacientemente" nas filas junto às assembleias de voto.

"Não permitiremos que ninguém ponha em risco a mudança que procuramos", acrescentou o partido.

Entretanto, a Comissão Eleitoral Central (CEC) de Israel já reagiu, descartando a existência de quaisquer irregularidades.

"Ao contrário do que sugerem as informações que circulam, não há, neste momento, qualquer indício ou prova que aponte para irregularidades no âmbito das eleições", pronunciou-se a comissão em comunicado, afirmando que os casos estão a ser analisados um a um de forma "imediata".

Mais de 7,3 milhões de israelitas são chamados hoje às urnas para eleger os 120 deputados do Knesset (Parlamento).

As assembleias de voto encerram às 22:00 (20:00 em Lisboa), altura em que as estações de televisão devem divulgar as primeiras sondagens à boca das urnas.

Segundo as pesquisas efetuadas durante a campanha eleitoral, a vitória - por uma curta estreita - pode ser alcançada por Gadi Eisenkot.