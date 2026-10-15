Pelo menos cinco mortos em novos ataques russos

Pelo menos cinco pessoas morreram e nove ficaram hoje feridas após uma onda de ataques levados a cabo pelas forças russas com drones e bombas aéreas contra as províncias ucranianas de Kirovohrad e Dnipropetrovsk, segundo as autoridades locais.

O governador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzh, reportou a morte de duas pessoas após a destruição de uma casa unifamiliar na comunidade de Novoleksandrivska, localizada no distrito de Dnipro.

Durante as primeiras horas da manhã, as tropas russas atacaram cinco distritos de Dnipropetrovsk em mais de 10 ocasiões, combinando o uso de drones e bombas aéreas.

Também causaram vários incêndios em áreas residenciais de Pavlograd, onde as equipas de resgate ainda trabalham.

Apesar dos danos e das vítimas, Ganzh realçou que os sistemas de defesa aérea ucranianos conseguiram intercetar e abater um total de 39 drones inimigos durante a noite.

Em Kirovohrad, na Ucrânia central, o governador Andriy Raikovich confirmou a morte de três pessoas na capital regional em resultado de uma ofensiva que teve como alvo principal as instalações de logística e transporte, bem como as empresas industriais.

O ataque fez ainda seis feridos, cinco dos quais tiveram de ser hospitalizados na cidade.

A Força Aérea Ucraniana informou que as forças russas lançaram dois mísseis guiados e 580 drones kamikaze do tipo Shahed nas últimas horas, antes de afirmar que 536 dos drones foram abatidos pelos sistemas de defesa aérea do país.

O Ministério da Defesa russo já reivindicou a responsabilidade pelos ataques contra "instalações de infraestruturas portuárias ucranianas", bem como contra "embarcações ao serviço das Forças Armadas da Ucrânia".

"Como resultado do ataque na região de Odessa, a infraestrutura portuária de Izmail, utilizada para descarregar e armazenar cargas militares e de dupla utilização destinadas às Forças Armadas da Ucrânia, foi danificada", explicou o ministério.

Num comunicado publicado nas redes sociais, enfatizou ainda que outros dois navios de carga "transportando equipamento militar" para o porto de Odessa foram danificados após terem sido atacados durante a viagem, sem adiantar mais pormenores.

O ministério destacou ainda que os sistemas de defesa aérea do país abateram 166 drones lançados pela Ucrânia nas últimas horas contra várias regiões russas, incluindo Moscovo, bem como contra a península da Crimeia, anexada pela Ucrânia em 2014.