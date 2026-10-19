Porto Santo Line reforça ligações a 5 de Novembro com viagens extraordinárias

A Porto Santo Line vai realizar viagens extraordinárias entre o Funchal e o Porto Santo no dia 5 de Novembro, quinta-feira, para disponibilizar alternativas aos passageiros que pretendam deslocar-se à 'ilha dourada' no navio-ferry Lobo Marinho.

De acordo com a transportadora marítima, serão acrescentadas duas ligações à operação prevista para esse dia. A viagem extraordinária entre o Funchal e o Porto Santo está marcada para as 16h00, enquanto a ligação adicional no sentido inverso partirá às 12h00.

Assim, as ligações do Funchal para o Porto Santo serão realizadas às 08h00 e às 16h00, enquanto no sentido Porto Santo-Funchal o navio-ferry partirão às 12h00 e às 20h00.

Para obter mais informações, os passageiros podem contactar a Porto Santo Line através do telefone 291 210 300, do WhatsApp 962 025 500 ou do endereço de correio electrónico [email protected].

O atendimento funciona diariamente, das 9h00 às 19h00, estando encerrado nos dias feriados.