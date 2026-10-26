PSL altera horário da viagem de 14 de Novembro do 'Lobo Marinho'
A Porto Santo Line informou esta segunda-feira que, a viagem do dia 14 de Novembro, sábado, do 'Lobo Marinho', entre Porto Santo - Funchal, prevista inicialmente às 18 horas, foi alterada para as 19 horas. As passagens foram automaticamente remarcadas para este novo horário.
Para mais informações poderá contactar o (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou [email protected], de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas e, sábados e domingos, das 10 às 15 horas/15h30 às 18 horas. (encerrado em dias feriados).