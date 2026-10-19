 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Acidente de Jet Ski fere mulher no Funchal

None
Foto Arquivo

Uma mulher, de 34 anos, ficou ferida com alguma gravidade esta tarde, na sequência de um acidente enquanto andava de Jet Ski.

Segundo as informações apuradas, a mulher encontrava-se dentro de água quando o Jet Ski emergiu e a atingiu na zona do peito, provocando uma hemorragia.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para o Cais 8 e prestaram assistência à vítima, que acabou por ser transportada para o hospital.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo