Acidente de Jet Ski fere mulher no Funchal
Uma mulher, de 34 anos, ficou ferida com alguma gravidade esta tarde, na sequência de um acidente enquanto andava de Jet Ski.
Segundo as informações apuradas, a mulher encontrava-se dentro de água quando o Jet Ski emergiu e a atingiu na zona do peito, provocando uma hemorragia.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para o Cais 8 e prestaram assistência à vítima, que acabou por ser transportada para o hospital.
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