Autoridades prenderam suspeitos de ataque a jornalista na Cisjordânia

A polícia israelita deteve hoje 10 suspeitos numa operação na Cisjordânia ocupada no âmbito de uma investigação aos "atos de violência extremos" ocorridos durante o fim de semana.

Entre os atos de violência regista-se a agressão à fotojornalista norte-americana Heidi Levine e o ataque a diplomatas estrangeiros.

Colonos mascarados atacaram um grupo de diplomatas e funcionários ocidentais perto de Taybeh, num ataque sobre o qual a União Europeia já exigiu uma "responsabilização plena".

Masked Israeli settlers attacked Palestinian villagers on Friday, setting olive groves on fire and slinging rocks. Caught in the attack was Post photographer Heidi Levine. “They just kept kicking me and kicking me, like probably 50 times,” Levine said. https://t.co/9YLUuU9ktP https://t.co/0SrFcIW4as — The Washington Post (@washingtonpost) October 16, 2026

A operação da última madrugada, denominada "Folha de Oliveira", foi realizada em vários pontos nos arredores de Ramallah (centro da Cisjordânia), com o apoio da Polícia de Fronteiras, do Exército e da unidade aérea da polícia.

Durante a operação foram apreendidos veículos e objetos que, alegadamente, vinculam os suspeitos aos factos que lhes são imputados, disse a polícia de Israel.

Os detidos foram encaminhados para interrogatório, antes de serem levados a julgamento perante um tribunal.

"Desde os incidentes que temos trabalhado na recolha de provas, vestígios e depoimentos que permitam levar os envolvidos à justiça", afirmou o comandante da polícia israelita na Cisjordânia, Moshe Pinchi.

O comunicado não identificou os detidos nem referiu os nomes das vítimas, mas referiu-se à violenta agressão a uma jornalista e à suspeita de agressão a diplomatas estrangeiros que se encontravam na região da localidade de Taybeh, perto de Ramallah.

"A lei na Judeia e Samaria aplica-se a todos, sem distinção de identidade ou pertença", acrescentou o chefe da Polícia israelita, Daniel Levy, referindo-se à Cisjordânia ocupada usando a designação da direita israelita.