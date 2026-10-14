PSD destaca aumento das verbas do Estado para a Madeira

O deputado do PSD, Bruno Macedo, destacou esta quarta-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira, o aumento das transferências financeiras previstas para a Região na proposta de Orçamento do Estado para 2027, considerando que os valores demonstram os resultados do diálogo entre os governos Regional e da República.

Na intervenção no período antes da ordem do dia, o social-democrata comparou as verbas previstas nos últimos orçamentos apresentados por governos do PS com as contempladas nas propostas mais recentes, defendendo que a média anual passou de cerca de 255 milhões para 369 milhões de euros.

“Isso mostra bem o modo como as coisas podem ser feitas quando há bons resultados e as partes dialogam”, afirmou, considerando que a proposta actual representa um compromisso positivo para a Madeira.

Bruno Macedo criticou os anteriores governos socialistas por, na sua perspectiva, não terem resolvido problemas estruturais da Região, apontando matérias como os meios aéreos, os transportes e as ligações aéreas. Apesar de reconhecer os avanços inscritos na proposta orçamental, o deputado salientou que continuam a existir reivindicações por satisfazer. “Nós olhamos para esse orçamento com optimismo, mas isso não nos impede de fazer o que temos a fazer”, declarou.

O social-democrata garantiu que o PSD continuará a defender os interesses da Madeira e recusou esquecer os problemas que considera terem sido deixados por resolver pelos anteriores executivos nacionais.