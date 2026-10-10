A derrota do Marítimo frente ao FC Porto (1-2) deixou Mitchell Van der Gaag satisfeito com a atitude dos jogadores, mas também com alguns reparos por fazer à arbitragem.

No final do encontro, o treinador neerlandês recorreu à ironia para comentar o que se passou na segunda parte. "Nunca soube que o campo dos Barreiros era tão inclinado", afirmou durante a 'flash'.

Confrontado ainda com a possibilidade da sua equipa ter sido prejudicada pela arbitragem, Van der Gaag não concretizou qualquer lance, mas também não deixou passar a oportunidade de deixar uma mensagem. "Não somos uma equipa grande, mas também não somos coitadinhos. Podemos falar de muitas coisas, mas aprendi muito cedo, no futebol, que amanhã toda a gente vai acordar e o resultado será 1-2", frisou.

Apesar da derrota, a minha equipa está de parabéns. Fizemos uma primeira parte muito bem conseguida e tudo aquilo que tínhamos combinado Mitchell Van der Gaag, treinador do Marítimo

Marítimo cai nos minutos finais frente ao FC Porto Verde-rubros estiveram em vantagem com um golaço de Szalai, mas os dragões deram a volta ao marcador, com o golo decisivo a ser validado pelo VAR

O técnico lamentou que a prestação não tivesse sido recompensada com pontos. "A equipa está a evoluir e a crescer. A única coisa que faltou foi o prémio de conseguirmos empatar o jogo. No nosso caso, cada ponto conta", referiu, acrescentando ainda que o ambiente no balneário era de profunda tristeza, precisamente por os jogadores sentirem que tinham feito o suficiente para alcançar outro resultado.

Na partida desta oitava jornada, os verde-rubros estiveram em vantagem com um golaço de Szalai, mas os dragões deram a volta ao marcador, com o golo decisivo a ser validado pelo VAR já nos instantes finais.