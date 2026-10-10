Quem pode receber até 500 euros

O Programa de Apoio à Garantia de Estabilidade Social II (PROAGES II) destina-se a complementar o rendimento de famílias que enfrentam dificuldades decorrentes do aumento do custo de vida. A medida é especialmente dirigida a agregados com rendimentos de trabalho que nem sempre estão abrangidos pelos apoios sociais tradicionais.

O Governo Regional celebrou contratos-programa com 17 entidades de economia social para executar a medida nos 11 concelhos da Madeira e do Porto Santo.

Quem pode beneficiar?

Quais são os rendimentos exigidos? O agregado familiar deve apresentar um rendimento anual bruto entre 14.700 e 35.688 euros, inclusive. Estes valores dizem respeito à totalidade dos rendimentos familiares e não ao salário individual de cada elemento. O rendimento é apurado através da declaração de IRS de 2025 e da respectiva nota de liquidação. Não são considerados apenas os salários: contam também os rendimentos empresariais, profissionais, prediais, de capitais e pensões, nos termos definidos no regulamento.

Quem ganha menos de 14.700 euros também pode candidatar-se? Não. Ao contrário do que poderia supor-se, o programa estabelece um limite mínimo de rendimento, além de um máximo. Os agregados com rendimentos anuais brutos inferiores a 14.700 euros não cumprem este requisito do PROAGES II. A medida procura apoiar famílias numa situação socioeconómica intermédia, complementando outras respostas sociais destinadas a rendimentos mais baixos.

É obrigatório estar empregado? O regulamento exige a comprovação de rendimentos de trabalho declarados em IRS e da situação laboral no ano de referência. Nos agregados com vários elementos, esta exigência aplica-se ao requerente. Quem está integrado num programa de emprego só pode ser abrangido nas condições previstas no regulamento, nomeadamente com contribuições para a Segurança Social.

É necessário viver na Madeira há dois anos? O regulamento estabelece condições relativas à nacionalidade portuguesa ou à residência na Região há pelo menos dois anos, prevendo a apresentação das declarações de IRS de 2024 e 2025 para comprovar a permanência. É igualmente necessário que a residência habitual corresponda à morada declarada para efeitos fiscais.

Quanto recebe cada agregado familiar? Os montantes variam exclusivamente em função do número de dependentes: 300 euros: famílias sem dependentes; 400 euros: famílias com um dependente; 500 euros: famílias com dois ou mais dependentes. O apoio é pago numa única prestação. Não se trata, portanto, de um subsídio mensal. Para efeitos do programa, os dependentes incluem filhos, adoptados e enteados menores e, nas condições previstas, maiores até aos 25 anos que integrem a morada fiscal do requerente.

Como funciona o pagamento?

Que despesas podem ser apresentadas? São elegíveis as despesas de água, electricidade, gás e telecomunicações associadas à residência fiscal da família. As facturas devem ter datas compreendidas entre 1 de Janeiro e 15 de Novembro de 2026 e corresponder a despesas efectivamente pagas. Não são abrangidas, por exemplo, despesas de supermercado, rendas de casa, combustíveis ou prestações de crédito à habitação. Não são abrangidas, por exemplo, despesas de supermercado, rendas de casa, combustíveis ou prestações de crédito à habitação.

Basta apresentar uma factura para receber o apoio? Não. Para receber os 300, 400 ou 500 euros, conforme a composição familiar, é necessário apresentar comprovativos de despesas pagas que, no seu conjunto, atinjam o montante correspondente. Por exemplo, uma família com dois dependentes terá de comprovar pelo menos 500 euros de despesas elegíveis já pagas para receber a comparticipação de 500 euros.

PROAGES simplificado para facilitar apoios às famílias que ficam de fora dos apoios sociais São pouco mais de dois milhões de euros que servirão para apoiar cerca de cinco mil famílias madeirenses de toda a Região

Posso receber outros apoios sociais? O regulamento impede a acumulação com apoios públicos ou privados da mesma natureza e finalidade, nomeadamente destinados a comparticipar água, electricidade, gás e telecomunicações. A existência de outros apoios, com finalidades diferentes, não determina por si só a exclusão do PROAGES II. É necessário verificar as regras de compatibilidade aplicáveis.

Candidaturas e documentos

Onde se apresenta a candidatura? O pedido deve ser entregue numa das entidades promotoras ou parceiras responsáveis pela freguesia onde o agregado familiar reside. O Governo Regional disponibiliza no portal da Direcção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais um formulário de candidatura, acompanhado de uma relação das entidades correspondentes a cada freguesia. As candidaturas podem ser apresentadas até 15 de Novembro de 2026.

Que documentos é necessário entregar?

Documentos de identificação de todos os membros do agregado e autorização de residência, quando aplicável;

Declarações de IRS de 2024 e 2025, com notas de liquidação;

Recibos de vencimento do requerente correspondentes ao período das despesas;

Facturas e comprovativos das despesas elegíveis;

Comprovativos de situação regularizada nas Finanças e Segurança Social dos membros maiores de idade;

Comprovativos de morada fiscal e composição familiar;

IBAN e declaração sob compromisso de honra;

Comprovativo das responsabilidades parentais, quando aplicável.

Quem fica excluído? Além dos agregados que não cumprem os critérios de residência, trabalho e rendimentos, são recusadas candidaturas incompletas, apresentadas fora do prazo ou simultaneamente em mais de uma entidade promotora. As falsas declarações, omissões de informação ou utilização de documentos fraudulentos podem também determinar a exclusão e consequências adicionais, incluindo o impedimento de beneficiar de determinados apoios sociais regionais durante dois anos.