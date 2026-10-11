Reviravolta do FC Porto frente ao Marítimo domina jornais

A reviravolta do FC Porto frente ao Marítimo, por 2-1, domina hoje o destaque dado à Madeira na imprensa nacional.

A vitória dos portistas nos Barreiros, selada perto do fim por Oskar Pietuszewski, mantém a equipa 100% vitoriosa na Liga e suscita referências ao lance decisivo, validado pelo videoárbitro por uma margem de apenas um centímetro.

"Nunca soube que o campo dos Barreiros era tão inclinado" Técnico do Marítimo deixou uma observação irónica após a derrota frente ao FC Porto

Cristiano Ronaldo é outro dos temas em destaque nos jornais desportivos. Apesar de estar suspenso preventivamente e de ter um processo disciplinar aberto, o capitão da Selecção Nacional poderá regressar à equipa em Novembro, com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, a manifestar vontade de o ter no próximo estágio.

Proença diz que todos querem Ronaldo de volta à selecção em Novembro O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, afirmou hoje que todas as partes querem o regresso de Cristiano Ronaldo à seleção em novembro, remetendo uma eventual sanção para o Conselho de Disciplina.

Entre os restantes assuntos, sobressaem os protestos contra a subida do custo de vida e o aumento dos preços da habitação, as dúvidas sobre a possibilidade de pensionistas da Caixa Geral de Aposentações recorrerem aos tribunais para travar devoluções e as perspectivas financeiras de Portugal face à União Europeia.

A inteligência artificial também surge em destaque, tanto no acesso de imigrantes à saúde como na vigilância de infra-estruturas ferroviárias.

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Pensionistas da CGA podem recorrer aos tribunais para travar devoluções"

- "Em várias cidades. Milhares manifestam-se contra aumento do custo de vida"

- "Acordo de petróleo. Zelensky acusa Trump de estar a fazer o jogo da Rússia"

- "Futebol. FC Porto 100% vitorioso na Liga com reviravolta na Madeira"

- "Programa inovador. Têm boas notas e poucos recursos. A viagem rumo a um futuro melhor já começou"

- "Exemplo. Ronaldo como símbolo da nação é uma jogada política arriscada?"

- "Reportagem. Quando a IA é essencial no acesso de imigrantes à saúde"

Jornal de Notícias

- "Traficantes alugam casas na praia para controlar descargas"

- "Marítimo 1-2 FC Porto. Oskar da reviravolta. Pietuszhewski marcou perto do fim golo triunfal. Portistas somam oitava vitória consecutiva"

- "Ronaldo. Jogador está suspenso mas Proença abre-lhe a porta em novembro. Presidente da Federação diz que quer ter capitão no próximo estágio"

- "Iberanime. Festival reúne milhares de cosplayers"

- "Ciúmes. Inspetor da ASAE tentou matar homem que acreditava ser amante da mulher"

- "Fundos. Portugal vai pagar em 2027 mais de metade do que recebe da UE"

- "Segurança. Drones e IA vigiam pontes de comboios"

- "Porto. Multidão em protesto contra os preços da habitação"

- "Entrevista JN/TSF. 'Faz sentido reduzir impostos a quem ganha mais de dez mil euros por mês?'. Mário Centeno, ex-ministro das Finanças"

Correio da Manhã

- "Ex-militante do Chega acusado de pornografia infantil"

- "Dragão vence ao cair do pano"

- "Milhares na rua exigem respostas a subida geral de preços"

- "'A única solução é ganhar' -- Marco Silva"

- "'Vontade de ter o capitão rapidamente connosco' [Pedro Proença]"

- "PS promete medidas contra custo de vida"

- "Mulher alvo de agressão física e sexual"

- "Obama diz que IA não pode ter a resposta final"

- "Troca de nomes e corpos motiva 109 queixas no SNS"

- "Quase 200 burlas por falsos polícias"

O Jogo

- "Marítimo 1 -- FC Porto 2. Génio da Madeira. Grande golo de Pietuszewski carimba reviravolta do dragão. VAR valida lance por um centímetro"

- "Farioli. 'Oskar regressou da seleção pior do que estava'"

- "Van der Gaag. 'Não sabia que o campo podia ficar tão inclinado'"

- "William Gomes sai lesionado e falha jogo com o Bétis"

- "Benfica-V. Guimarães. Marco Silva: 'Não temos alternativa, temos de ganhar'"

- "Sporting. Irankunda é o novo leão indomável"

- "Braga. António Salvador ataca Conselho de Arbitragem"

- "Ronaldo. Tem processo disciplinar, mas Proença abre-lhe a porta"

- "Messi. Dez momentos inesquecíveis no adeus à Argentina"

- "I Liga. Casa Pia-Santa Clara 0-1. AC. Viseu-Estoril 2-1"

A Bola

- " Marítimo 1 -- FC Porto 2. Linha da frente. Golaço de Pietuszewski, em posição legal por um centímetro, garante vitória do líder com direito a reviravolta"

- "'Todos, sem exceção, querem Ronaldo de volta'"

- "Pedro Proença, presidente da FPF, aborda polémica que envolve CR7 e Jorge Jesus"

- "Conselho de Disciplina abre processo a Ronaldo"

- "Capitão da Seleção já cumpre suspensão preventiva"

- "Benfica. 'Temos de reagir'. Marco Silva quer atitude após derrota no Dragão"

- "Sporting. Os três dias loucos de Suárez de Miami a Braga"

- "Zalazar lesionado falha visita ao Lens"

Record

- "Pietuszewski dá a vitória em lance que gera polémica: Centímetro à campeão"

- "Pode ser cartada para o onze: Echeverri na manga"

- "O que disse o treinador ao intervalo em Braga: O grito de Borges"

- "Proença chama por Ronaldo: 'Todos queremos o capitão de volta'"

- "FPF abriu processo disciplinar a CR7"

- "Mundial de hóquei em patins feminino: Sem medalha que as valha"