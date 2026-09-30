CMF associou-se à iniciativa 'World Cleanup Day – Limpar o Funchal do Mar à Serra'

A Câmara Municipal do Funchal associou-se, hoje, à iniciativa 'World Cleanup Day – Limpar o Funchal do Mar à Serra'.

Os trabalhos de limpeza e sensibilização decorreram entre as 09h00 e as 17h00, mobilizando um total de 1 326 voluntários, designadamente 899 crianças/jovens e 427 adultos, divididos por diversos pontos de intervenção na cidade, como praias, ribeiros, escarpas, áreas exteriores e logradouros de habitação social, arredores das escolas e outros espaços públicos.

Desde 2007 que o Funchal garante uma participação ativa nestas campanhas anuais, dinamizadas pelo Departamento de Ambiente. A iniciativa voltou a contar com o contributo activo e indispensável de voluntários de várias entidades públicas e privadas.

Sob o lema 'Pensar Globalmente, Agir Localmente', a campanha voltou a cumprir o seu objectivo de consciencializar a população para a importância da preservação do meio ambiente, encorajando a ação voluntária na recolha e correta gestão de resíduos em zonas públicas.

Em resposta ao apelo da CMF, a acção contou com a participação ativa de 28 estabelecimentos de ensino do Funchal. Estiveram também envolvidos os colaboradores do Departamento de Ambiente e diversas entidades parceiras: Guarda Nacional Republicana (GNR), Polícia de Segurança Pública (PSP), Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Madeirenses. Zona Militar da Madeira, Juntas de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Monte, São Martinho e São Roque, Parque Ecológico do Funchal, Ginásios Municipais da Barreirinha e de São Martinho e Empresa SociohabitaFunchal (através dos Centros Comunitários do Canto do Muro I, Pico dos Barcelos, Quinta Falcão I, Quinta Josefina, Viveiros, Romeiras e Santo Amaro)

Segundo nota à imprensa, o 'World Cleanup Day' no Funchal reafirma o compromisso do Município com a educação ambiental, promovendo a conservação do património natural 'do mar à serra' e incentivando uma cidadania participativa e responsável.