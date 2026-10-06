Galeria Anjos Teixeira promove iniciativa em memória de José Viale Moutinho

'Ei-Los Que Partem' é o título da homenagem a José Viale Moutinho que está a ser preparada pela Galeria Anjos Teixeira. A iniciativa decorre no dia 15 de Outubro, pelas 19 horas.

Trata-se de uma iniciativa pública, que "pretende ser uma primeira forma simbólica de invocação da vida e obra do jornalista e escritor nascido na Madeira, que esteve na génese do projecto cultural da Galeria Anjos Teixeira".

José Viale Moutinho faleceu no passado dia 22 de Setembro de 2026, com 81 anos, na cidade do Porto, na sequência de doença súbita.

