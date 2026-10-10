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Marítimo-FC Porto em destaque nos jornais, Ronaldo ainda faz corre tinta

Conheça os títulos dos principais jornais nacionais deste sábado, 26 de Setembro, e, na galeria, as suas capas

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A Madeira está hoje em destaque na imprensa desportiva nacional, tanto pelo encontro entre o Marítimo e o FC Porto, marcado para as 18 horas, como por Cristiano Ronaldo.

O madeirense voltou aos golos ao serviço do Al Nassr, na vitória por 3-0, e está agora a apenas 20 tentos de atingir a marca dos mil, destaca o ‘Record’. Já o ‘Jornal de Notícias’, no Caderno Ataque, aborda "O rasto irascível de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus".

O jogo dos verde-rubros com os portistas merece atenção em ‘A Bola’ e ‘O Jogo’, com Francesco Farioli a reconhecer as dificuldades de regresso à competição depois de mais de 20 dias de paragem e dos compromissos das selecções.

Ainda no futebol, os jornais destacam a reviravolta do Sporting frente ao Braga, por 3-1, e a goleada da selecção feminina portuguesa na Irlanda do Norte, por 4-0.

Na actualidade nacional, a imprensa dá relevo ao aumento do número de pessoas que continuam a trabalhar depois dos 65 anos, aos custos crescentes associados ao stresse e aos problemas psicológicos dos trabalhadores e à possibilidade de subida das propinas no Ensino Superior.

Também em destaque estão a preparação do Orçamento do Estado para 2027, a redução do IRS prevista para Novembro e a distinção de Navi Pillay com o Nobel da Paz.

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Amadeu Guerra faz frente a juízes que anulam investigações demasiado longas"

- "França. A revolta dos estudantes que o Governo tentou travar"

- "Auditoria. Museu Ferroviário sem autonomia financeira"

- "Navi Pillay. Nobel da Paz para jurista que acusou Israel de genocídio"

- "Yuval Abraham. 'Se fôssemos jornalistas palestinianos, teríamos sido mortos por Israel'. Conversa com um dos realizadores de NAZA"

- "Bastidores. Como foi feito o Orçamento do Estado para 2027"

- "Moldova. Descobrir os segredos escondidos da antiga Bessarábia"

- "I Liga. Sporting ganha em Braga com uma reviravolta"

Jornal de Notícias

- "Dispara número de pessoas que trabalham para lá dos 65 anos"

- "Braga 1 - 3 Sporting. Borges vira no Minho"

- "Caderno Ataque. O rasto irascível de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus"

- "Federação prepara uma revolução na arbitragem"

- "F.C. Porto. Villas-Boas afasta pressão para vender em janeiro. Líder portista relativa prejuízo de 21 milhões"

- "Educação. Propinas no Ensino Superior podem subir 20 euros e superar os 700. Associações de estudantes marcam protesto para dia 21"

- "Porto. Traficantes tinham lista de clientes VIP e recebiam pelo Revolut"

- "Nobel da Paz. Navi Pillay distinguida pela luta contra genocídios. Combateu o apartheid e denunciou crimes de guerra em Gaza"

- "Stresse e problemas psicológicos levam trabalhadores a faltar em média 13 dias por ano. Encargos para as empresas quadruplicaram em quatro anos"

- "Hospital de S. João vai ter drones a entregar sangue e medicamentos nos centros de saúde"

- "Coimbra. Estacionamento pago cresce na cidade"

- "Porto. Nova rede destinada à criação e produção artística. Até 2029 abrem nove espaços culturais"

Correio da Manhã

- "Justiça apanha 27 milhões a construtor de Braga"

- "Forneceu betão para a casa de Luís Montenegro em Espinho"

- "Acusado de corrupção em caso de obras num hospital"

- "Seguro leva mais um milhão que Marcelo"

- "Despesa com juros dispara 1,4 mil milhões"

- "Parlamento confirma baixa de IRS em novembro"

- "Luís Neves promete mais polícias na rua e com armas modernas"

- "Leão gigante na Pedreira"

- "Salários do FC Porto disparam 33,8%"

- "Arbitragem: Luciano chama GNR para travar jornalistas"

- "Tottenham quer levar Pavlidis"

- "Naufrágio matou 4: Timoneiro do 'Lingrinhas' escapa à cadeia"

- "Fuzilamento nos EUA transmitido em direto"

- "Flávio bate Lula nas sondagens"

- "Caos em Bruxelas contra austeridade"

O Jogo

- "Braga 1 - Sporting 3. Banco dá crédito a Borges. Leão vira resultado após entradas dos atacantes Suárez e Zalazar, que marcaram, afastando a pressão do treinador"

- "Carlos Vicens. 'Dava a sensação que íamos marcar, sofremos golpe psicológico'"

- "Rui Borges. 'Com esta atitude competitiva faremos grandes jogos'"

- "Marítimo - FC Porto. Um olho no rival e outro na relva"

- "Janela de janeiro fechada a vendas"

- "André Villas-Boas. 'Profundidade do plantel dá máximas garantias'"

- "Cobertura do estádio renovada e lotação aumentada"

- "Benfica. Pavlidis está a ser seguido pelo Tottenham"

- "Jhon Durán. Ex-treinador manda-o ir à luta"

- "I Liga. Moreirense 0 - Gil Vicente 1"

- "Seleção feminina. Irlanda do Norte 0 - Portugal 4"

A Bola

- "SC Braga 1 - 3 Sporting. Leão está vivo. Vitória em Braga com reviravolta (e após dois empates na Liga) permite ao Sporting continuar na corrida pelo título"

- "Dois autogolos, um de cada guarda-redes, e golos de Suárez e Zalazar, ambos lançados na segunda parte"

- "'Sabíamos que ganhar era muito importante'. Rui Borges"

- "Varandas responde a Montenegro e aproveita para 'picar' FC Porto"

- "Seleção feminina. Navegadoras goleiam e sonham com o Mundial. Irlanda do Norte -- Portugal 0-4"

- "Benfica. Circati estreia-se a titular no campeonato. Central faz dupla com Tomás Araújo na receção de amanha ao Vitória de Guimarães"

- "Luz é palco goleador. Encarnados não ficam em branco em casa nas provas internas desde 2022. Série de jogos consecutivos das águias a marcar já vai em 81"

- "Marítimo - FC Porto. 18H00. 'Jogadores estiveram mais de 20 dias espalhados pelo mundo'. Francesco Farioli considera que o encontro da Madeira é um desafio devido à longa paragem"

- "Smalling convocado, tal como Martim Fernandes, Fofana e Gabri Veiga, recuperados de lesão"

- "Arábia Saudita. Ronaldo volta aos golos no 3-0 do Al Nassr (e Samu também marcou assistido por Félix)"

- "Bis de Francisco Trincão no 4-0 do Al Ahli"

Record

- "Zalazar dá a volta"

- "Minhotos atacam arbitragem"

- "Aursnes só conta como médio"

- "Farioli reconhece abundância no ataque: 'Parece que temos balas a mais'"

- "Villas-Boas e as relações com os presidentes rivais: 'Estão feridas de morte'"

- "Marca e só fica a 20 dos 1.000: Aí está Ronaldo"

- "Futebol feminino: Apuramento à vista"

- "Mundial de hóquei em patins feminino: Luta agora é pelo bronze"

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