Pancadaria com 20 indivíduos mobiliza PSP em São Roque

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira recebeu, ontem à noite, pelas 23 horas, um alerta para uma desordem em São Roque, no Funchal, que envolveria cerca de 20 indivíduos.

Contactado pelo DIÁRIO, o subintendente da PSP José Catanho confirmou a ocorrência, indicando que a altercação envolveu duas dezenas de pessoas. Segundo a mesma fonte, foram accionados meios policiais para o local, com o objectivo de repor a ordem e a tranquilidade pública.

Não foi possível apurar se os indivíduos envolvidos na desordem estariam na posse de objectos durante a ocorrência, nem foram disponibilizados mais pormenores sobre as circunstâncias em que os factos aconteceram.