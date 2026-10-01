CMF espera alterações legislativas para passar Sapadores do Funchal a Batalhão

Na cerimónia de celebração do 138.º aniversário dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que hoje se realizou no quartel da companhia, o presidente da Câmara Municipal do Funchal garantiu "o compromisso político da autarquia com os seus bombeiros sapadores", incluindo o reforço de quadros.

Nesse sentido, Jorge Carvalho realçou que a autarquia vai continuar a investir na valorização e progressão profissional dos bombeiros sapadores, bem como na sua formação e melhoria das condições de trabalho e aquisição de equipamentos.

Outra garantia dada foi ao empenho municipal na "passagem da Companhia a Batalhão, fazendo jus àquele que é o maior e mais antigo corpo de bombeiros da Região Autónoma da Madeira. Aguardamos a alteração legislativa que permita concretizar esta ambição".

Esta mudança representa o reconhecimento da história desta instituição, dos investimentos realizados e da dimensão e responsabilidade da sua missão. Queremos dar continuidade à melhoria das condições de trabalho, com um quadro de pessoal e uma estrutura organizacional correspondentes à dimensão desta casa e às exigências do serviço que presta Jorge Carvalho, presidente da Câmara Municipal do Funchal

Jorge Carvalho relembrou e elogiou a história dos Bombeiros Sapadores do Funchal, não se esquecendo da "dedicação" e "profissionalismo" que sempre demonstram em prol do Funchal e dos funchalenses. Além disso, também deixou "uma palavra de profundo reconhecimento", mais ainda pelos acontecimentos dos últimos dias. "Os incêndios que recentemente atingiram a nossa cidade voltaram a demonstrar a exigência do vosso trabalho. Perante situações complexas, em edifícios de difícil acesso e com riscos elevados, os bombeiros responderam com determinação, procurando proteger vidas, conter a propagação das chamas e salvaguardar os bens da população".

Neste dia também foi apresentada a nova camarata feminina, como também as novas instalações do chefe de serviço dos Bombeiros Sapadores, reformas que proporcionam melhores condições de trabalho.

Quanto a novos equipamentos em vista, vai avançar a renovação da frota, que é igualmente uma necessidade que a autarquia tem vindo a acompanhar, de modo a "assegurar veículos adequados às exigências atuais e futuras do socorro".

Assim, entre as prioridades, "encontra-se um novo veículo urbano de combate a incêndios de dimensão média, adequado à intervenção na interface urbano-florestal e às particularidades do casco antigo da cidade". Está também a ser estudada a "aquisição de um veículo de comando táctico e de um veículo escada de 30 metros, respondendo às necessidades de renovação e de intervenção em edifícios em altura", mais a aquisição de uma ambulância.