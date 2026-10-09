Oficina de Teatro do Estreito assinala 10 anos com estreia de ‘O Inspector-Geral’

A Oficina de Teatro do Estreito (OFITE) assinala dez anos de actividade com a estreia de ‘O Inspector-Geral’, adaptação inspirada na obra homónima de Nikolai Gógol. O espectáculo, com direcção artística de Zé Abreu, será apresentado nos dias 16 e 17 de Outubro, às 21 horas, e no dia 18, às 17 e às 19 horas, no Centro Cívico do Estreito, em Câmara de Lobos.

A peça, escrita no século XIX, acompanha os acontecimentos numa pequena cidade em alvoroço perante a notícia da chegada de um inspector enviado pelo Governo. A confusão instala-se quando as autoridades locais tomam Khlestakov, um jovem funcionário sem importância, pelo responsável pela inspecção e tentam esconder os próprios erros e irregularidades.

Através do equívoco e do absurdo, a comédia aborda temas como a corrupção, o abuso de poder, a burocracia, o oportunismo e a hipocrisia. Segundo a OFITE, a actualidade da obra reside na forma como expõe comportamentos associados ao medo de perder privilégios, à necessidade de preservar aparências e à tentativa de ocultar falhas.

A produção reúne 14 intérpretes: Ana Rita Luís, Idalina Brito, Isa Barros, João Paulo Henriques, Lia Teixeira, Maria Judith Gonçalves, Matilde Gouveia, Miguel José Melgar, Nerissa Freitas, Pedro Pestana, Rafaela Inácio, Rosalina Fernandes, Rodrigo Figueira e Sérgio Cunha. A operação técnica de som e luz está a cargo de Marco Abreu e António Freitas.

A estreia integra as comemorações dos dez anos da OFITE, companhia que tem desenvolvido trabalho de criação teatral e dinamização cultural junto das comunidades e dos públicos, com recurso a obras de referência do teatro e da literatura.

As reservas podem ser efectuadas através do número 291 910 040. O espectáculo conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional de Cultura, e da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.