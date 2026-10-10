Cristiano Ronaldo suspenso preventivamente pela Federação

Cristiano Ronaldo foi suspenso preventivamente por decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que instaurou um processo disciplinar ao internacional português para apurar a eventual relevância disciplinar de factos participados no passado dia 7 de Outubro.

A decisão foi tomada esta sexta-feira, pelo Conselho de Disciplina, conforme revela um comunicado divulgado este sábado.

Ronaldo pede desculpa e está disponível "como sempre" para ganhar pela selecção O avançado Cristiano Ronaldo assumiu-se hoje disponível "como sempre" para "competir e ganhar" pela seleção portuguesa de futebol, numa mensagem escrita, em que pede desculpa aos adeptos e companheiros por ter abandonado a equipa das 'quinas'.

O organismo federativo confirma a "instauração de processo disciplinar a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro", na sequência de uma deliberação que tem por objectivo o "apuramento de eventual relevância disciplinar dos factos participados no dia 7 de Outubro de 2026".

No mesmo documento, o Conselho de Disciplina esclarece que, "sem prejuízo da suspensão preventiva automática a que esteve sujeito até à data da instauração, foi determinada a suspensão preventiva não automática do jogador e atribuída natureza urgente ao processo".

“O meu filho podia sair pela porta grande e, assim, saiu na porta pequena” Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, não ficou indiferente, ao momento delicado pelo qual está a passar o filho em virtude da polémica entre CR7 e Jorge Jesus, o seleccionador de Português. Em declarações à revista TV7 Dias, Dolores Aveiro confessou a sua tristeza pelo sucedido.

Desta forma, Cristiano Ronaldo, que já se encontrava sujeito a uma suspensão preventiva automática, passa a estar abrangido por uma nova medida cautelar, determinada expressamente pelo órgão disciplinar.

O procedimento foi remetido, entretanto, à Comissão de Instrução Disciplinar da FPF, e o comunicado acrescenta que fica "excluída a publicidade até ao fim da instrução", não revelando quais os factos concretos que motivaram a abertura do processo.