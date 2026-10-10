Totoloto com nova chave difícil

O Totoloto voltou a sorteio este sábado, 10 de Outubro, com um jackpot previsto de 2,6 milhões de euros em jogo, depois de o concurso de quarta-feira não ter registado vencedores do 1.º e do 2.º prémios. Refira-se que os prémios superiores a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo à taxa de 20%, o que significa que uma eventual quantia dessa dimensão será reduzida pelo valor do imposto.

Assim, no concurso n.º 081/2026, realizado este sábado, a chave premiada foi 8, 18, 21, 23 e 41, com o 'número da sorte' a ser o 13.

Já no sorteio de quarta-feira, 7 de Outubro, a chave do Totoloto tinha sido 2, 5, 22, 27 e 35, com o número da sorte 12. Como referido, não houve vencedores do 1.º nem do 2.º prémios, tendo sido atribuídos 98 prémios de 3.ª categoria, no valor de 409,03 euros cada, e 4.226 prémios de 4.ª categoria, de 5,26 euros. A 5.ª categoria teve 63.270 vencedores, com 2,11 euros por aposta, enquanto 49.851 apostas receberam um euro por acertarem no número da sorte.

O regulamento prevê que os prémios de valor superior a cinco mil euros sejam tributados em 20% através do imposto do selo. Assim, num prémio bruto de um milhão de euros, por exemplo, 200 mil euros seriam entregues ao Estado, ficando o vencedor com 800 mil euros. E no caso, um prémio de 2,6 milhões de euros, o Estado arrecada mais de meio milhão de euros (520 mil), sobrando ao vencedor uns ainda apetecíveis 2 milhões e 80 mil euros.