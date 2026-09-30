CMF assinalou 38.º aniversário do Mercado da Penteada

O Mercado da Penteada assinalou, hoje, 30 de Setembro, o 38.º aniversário, celebrando quase quatro décadas ao serviço da comunidade e reafirmando o seu papel enquanto espaço de comércio de proximidade, convivência e valorização dos produtos locais.

A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge carvalho.

Inaugurado em 1988, na freguesia de São Roque, o Mercado da Penteada é um espaço acolhedor, rodeado por áreas ajardinadas e dotado de estacionamento e parque infantil. Aberto diariamente, a partir das 7h00, disponibiliza uma diversidade de produtos frescos e serviços de proximidade, respondendo às necessidades da população.

Segundo nota à imprensa, ao longo destes 38 anos, o Mercado da Penteada tem acompanhado a evolução do sector, preservando a sua identidade e a ligação à comunidade. A aposta nos produtos locais e sazonais continua a ser uma das suas principais características, contribuindo para a sua afirmação como espaço de referência no Funchal e, em particular, em São Roque.

Os Mercados Municipais desempenham um papel essencial na dinamização da economia local, sendo espaços onde a qualidade, a autenticidade, a confiança e a relação de proximidade entre comerciantes e consumidores assumem especial importância.

Neste aniversário, importa reconhecer o contributo de todos os comerciantes que, ao longo destas quase quatro décadas, têm dado vida ao Mercado da Penteada, bem como agradecer a todos os clientes e frequentadores que, através da sua preferência e assiduidade, mantêm viva a dinâmica deste espaço de convivência, tradição e vitalidade económica.

A celebração dos 38 anos constitui também uma oportunidade para reforçar a importância dos Mercados Municipais na valorização do comércio local e na promoção de um consumo mais consciente e sustentável.