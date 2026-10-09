Varandas responde ao primeiro-ministro com referência à corrupção

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, considerou uma "graçola" a referência do primeiro-ministro ao clube, mas respondeu que preferia mais 19 anos sem vencer a ter um presidente apanhado em escutas a corromper árbitros.

"Eu posso dizer que preferia estar mais 19 anos sem vencer do que se o presidente de uma coletividade vencedora tivesse sido apanhado em escutas a corromper árbitros. Isso teria sido pior", afirmou, em alusão ao ex-presidente do FC Porto, o malogrado Pinto da Costa, e ao Apito Dourado.

Questionado sobre a intervenção do chefe do Governo no debate quinzenal, o dirigente explicou que estava reunido quando recebeu várias mensagens sobre o assunto, tendo consultado as declarações durante a viagem para o encontro.

"Hoje eu vejo que foi uma graçola. Eu não teria feito", observou Varandas, apontando a existência de "milhões de potenciais eleitores" sportinguistas.

A propósito da referência ao clube que ganhava "quase, quase, quase", o presidente dos 'leões' lembrou que o Sporting atravessou períodos de 18 e 19 anos sem vencer, antes de estabelecer a comparação com um presidente apanhado em escutas a corromper árbitros.

Sobre o triunfo da equipa em Braga, por 3-1, Varandas destacou a exibição e a conquista dos três pontos, mas lembrou que ainda há uma diferença pontual por recuperar.

"Em relação à vitória de hoje, foram três pontos, uma boa exibição. E ainda temos seis pontos para recuperar", assinalou.

O Sporting subiu hoje, à condição, ao segundo lugar da I Liga, com 18 pontos, a três do líder e campeão FC Porto, que ganhou os sete jogos realizados e no sábado joga no reduto do Marítimo, em encontro da oitava jornada.