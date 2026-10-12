Há 16 anos, Ronaldo e mais três madeirenses uniam-se numa foto histórica pela selecção

Há 16 anos, o DIÁRIO destacava o orgulho madeirense na selecção nacional, juntando numa fotografia Cristiano Ronaldo, Danny, Rúben Micael e Leonel Pontes. A imagem, captada na Islândia, assinalava um momento simbólico da presença da Madeira no futebol português e servia de mote para uma mensagem clara, a de valorizar aquilo que distingue os madeirenses.

Na edição de 12 de Outubro de 2010, o DIÁRIO apelava a que a Região deixasse de lado a modéstia e a tendência para desvalorizar os seus próprios talentos, defendendo a importância de reconhecer e enaltecer as figuras madeirenses que se destacavam além-fronteiras.

O quarteto escolhido reunia quatro percursos distintos, unidos pelas raízes madeirenses e pela ligação à selecção nacional. Cristiano Ronaldo e Danny eram já presenças habituais na equipa portuguesa, enquanto Rúben Micael aguardava a oportunidade de se estrear naquele patamar. Leonel Pontes completava o grupo, numa fotografia que procurava traduzir o orgulho da Região nos seus representantes.

A publicação surgia num momento importante para Portugal, que procurava consolidar a recuperação após um início de campanha menos conseguido. Depois de uma exibição convincente frente à Dinamarca, a equipa nacional preparava-se para defrontar a Islândia, num encontro agendado para 12 de Outubro de 2010.