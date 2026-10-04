Pedro Proença afirma que Ronaldo "faz parte da selecção"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, afirmou esta noite, em declarações à RTP, após o encontro entre Portugal e Noruega, da Liga das Nações, que Cristiano Ronaldo “faz parte da selecção” e que “estará cá sempre que o mister o quiser”. Evitando comentar o motivo que espoletou a polémica - “essa é área técnica e presidente da FPF não se envolve aí” - o dirigente referiu que passada esta fase competitiva de quatro jogos para a Liga das Nações, “vamos ter todos tempo e tranquilidade para nos sentarmos e resolver um mal entendido”.

Falando sobre o madeirense, lembrou que “é só o melhor de todos os tempos, tem dado mais de duas décadas ao futebol português”, sublinhando que Cristiano Ronaldo “é o símbolo maior da portugalidade”.

De resto, expressa que o capitão “está na selecção nacional por mérito desportivo próprio e isso é absolutamente inquestionável”, pelo que “fará parte deste grupo de trabalho sempre que tecnicamente estiver capaz”.

“Cristiano Ronaldo é uma marca portuguesa, um jogador absolutamente extraordinário podia ter acabado a carreira no Campeonato do Mundo e não o quis fazer pelo amor que tem pela sua selecção”, vincou.

Questionado sobre se esta situação envolvendo Cristiano Ronaldo não abre precedentes, Pedro Proença expressou: "Com certeza que a FPF não está a ser casa sem regras. Estas dinâmicas acontecem dentro do grupo de trabalho. A FPF resolve as situações na sua própria casa."

Prosseguindo, o dirigente lembrou que "existe uma relação muitíssimo forte entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo", acrescentando: "Se assim não fosse, se calhar Ronaldo já tinha abandonado a nossa seleção. Não o faz por esta relação umbilical e respeito. Tudo o que vai acontecer nos próximos dias são momentos de tranquilidade, de conversa, de discussão e o que queremos é que em Novembro possamos estar novamente todas com a nossa selecção", concluiu Pedro Proença.