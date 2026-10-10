Proença diz que todos querem Ronaldo de volta à selecção em Novembro

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, afirmou hoje que todas as partes querem o regresso de Cristiano Ronaldo à seleção em novembro, remetendo uma eventual sanção para o Conselho de Disciplina.

"Todos, sem exceção, queremos estar juntos novamente em novembro", declarou o dirigente, à margem da inauguração da segunda fase do Centro de Formação da Associação de Futebol do Porto.

Proença assegurou que essa vontade reúne a federação, o selecionador, o capitão e os restantes jogadores, defendendo que o momento exige "tranquilidade" e "serenidade".

"Estamos todos a sentar-nos à mesa. Há uma grande vontade de termos o nosso capitão de volta", afirmou, acrescentando que a FPF está a trabalhar nesse sentido "porque a vontade é coletiva".

O presidente federativo destacou o desejo do selecionador de voltar a contar com Ronaldo, desde que esteja em condições desportivas, e a disponibilidade do avançado para regressar à seleção, "espaço onde ele se diz, e muito bem, feliz".

Sobre as divergências que levaram ao abandono do estágio pelo capitão, Proença reiterou a classificação de "mal entendido" e defendeu a necessidade de aprender com o sucedido.

"Têm muito mais em comum do que divergem. Primeiro, a grande vontade de Portugal ganhar a Liga das Nações. Queremos revalidar este título e há vontade coletiva em relação a este propósito", sublinhou.

O dirigente apontou também à vontade de reunir novamente os 25 jogadores convocados: "Esperemos que seja já no próximo estágio", disse, em alusão aos jogos da Liga das Nações com Dinamarca (14, em casa) e País de Gales (17, fora).

Questionado sobre um eventual castigo ou multa a Ronaldo, no âmbito do processo disciplinar instaurado após a saída do estágio, Proença remeteu a decisão para o Conselho de Disciplina.

"Isso dependerá só do CD, que é um órgão autónomo e fará o trabalho. O que estamos a fazer é preparar o próximo estágio, onde contamos com os 25 jogadores, assim haja condições desportivas", explicou.

Proença assegurou que irá "criar todas as condições" para o regresso do capitão e destacou o desempenho desportivo da seleção durante este período, referindo as quatro vitórias em quatro jogos e a qualificação para os quartos de final da Liga das Nações.

"Estamos a um ponto de garantirmos o primeiro lugar, que pensamos fazê-lo já no próximo jogo. Era o grande objetivo da nossa seleção e foi cumprido", concluiu.

Em 30 de setembro, Cristiano Ronaldo abandonou o estágio da seleção portuguesa, que preparava os jogos do Grupo A4 da Liga das Nações frente a Dinamarca e Noruega, tendo na terça-feira justificado a sua atitude com uma quebra de confiança por parte do selecionador português, Jorge Jesus.

O avançado de 41 anos, que entretanto pediu desculpas e mostrou disponibilidade para voltar à equipa das 'quinas', foi suplente não utilizado no triunfo na visita à Noruega (2-1), em 27 de setembro, em Oslo, onde foi colocado a aquecer por Jorge Jesus e acabou por não entrar.

Ronaldo saiu do relvado sem se juntar aos companheiros de seleção nos agradecimentos aos adeptos lusos, e, em 30 de setembro, na sequência da conferência de imprensa de Jesus de antevisão ao jogo com a Dinamarca, 'desertou' da seleção.