António Salvador critica saída de Ronaldo da selecção

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, considerou que Cristiano Ronaldo "não teve a melhor atitude" ao abandonar o estágio da seleção portuguesa, admitindo que a decisão do capitão possa ter sido tomada "a quente".

"Cristiano Ronaldo é uma lenda do futebol português, é o melhor jogador de sempre e vai ser sempre lembrado como o melhor jogador de sempre. Agora, a atitude que Cristiano Ronaldo teve, eu entendo que não foi a melhor atitude", afirmou António Salvador, em declarações à Lusa, este sábado à noite em Toronto.

O dirigente bracarense ressalvou desconhecer as razões que estiveram na origem da decisão do internacional português, mas criticou a opção de Ronaldo de abandonaro estágio enquanto capitão da equipa nacional.

"Era o capitão e abandonava a seleção. Independentemente se houve divergências ou não, não sei porque não estou por dentro delas. Agora, acho que não foi uma atitude bem refletida", declarou.

António Salvador considerou que Cristiano Ronaldo, de 41 anos, provavelmente não tomaria agora a mesma decisão, admitindo que a saída tenha sido decidida no calor do momento.

"Acho que, se calhar, nesta altura, provavelmente Cristiano Ronaldo não tomaria essa decisão. Foi uma decisão talvez a quente", sustentou.

Na quarta-feira, o capitão da seleção portuguesa abandonou, por decisão própria, o estágio de Portugal em Copenhaga, pouco depois de ter voltado a ser tema dominante na conferência de imprensa do selecionador Jorge Jesus.

No domingo anterior, em Oslo, Cristiano Ronaldo não saiu do banco frente à Noruega, apesar de ter estado a aquecer durante grande parte da segunda parte, e abandonou o relvado insatisfeito após o apito final, tendo falhado os treinos seguintes.

Nas redes sociais, o avançado confirmou ter falado com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, antes de abandonar o estágio e prometeu que "a seu tempo" dirá "a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram" a decisão.

A FPF confirmou a saída do jogador, sem adiantar explicações, numa altura em que Cristiano Ronaldo soma o recorde mundial de 234 internacionalizações e 146 golos pela seleção principal portuguesa.

O avançado conquistou por Portugal o Euro2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025.

António Salvador defendeu que a prioridade deve agora passar pela concentração da seleção nos objetivos desportivos.

"O que é importante neste momento é o foco total da seleção em trabalhar para conseguir os objetivos em que está inserida, é ganhar os jogos", afirmou.

O presidente do Sporting de Braga manifestou ainda confiança em Jorge Jesus, destacando o conhecimento que possui do atual selecionador e a capacidade que lhe reconhece para liderar a equipa nacional.

"Conheço-o muito bem, sei muito bem o que é capaz de fazer pela seleção, onde é capaz de levar esta seleção e eu acredito muito no trabalho, acredito muito na liderança de Jorge Jesus", salientou.

António Salvador destacou ainda as três vitórias alcançadas nos primeiros três encontros sob o comando de Jorge Jesus e considerou prioritário vencer o próximo compromisso, no Estádio do Dragão.

Questionado pela Lusa sobre se Portugal está mais forte nesta nova fase, o dirigente preferiu destacar a mudança de liderança e o estilo próprio do selecionador.

"É uma nova era, uma nova liderança, uma liderança que tem um estilo muito próprio do seu treinador, que decide aquilo que acha que é o melhor para a seleção", afirmou.

Para António Salvador, os portugueses devem apoiar as opções de Jorge Jesus e os jogadores que representam a equipa nacional.

"Os portugueses e Portugal têm que apoiar esta decisão, têm que apoiar o nosso selecionador e apoiar todos os jogadores que estão na nossa seleção para que possamos estar focados, para que eles possam vencer os jogos que estão pela frente", concluiu.

A seleção portuguesa, atual detentora da Liga das Nações, lidera o Grupo A4 com nove pontos, contra três de Noruega, País de Gales e Dinamarca.

O Portugal-Noruega está agendado para as 19:45, no Estádio do Dragão.