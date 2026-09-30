Ronaldo abandonou estágio da Selecção Portuguesa, 23 anos depois da estreia

O avançado Cristiano Ronaldo deixou hoje o estágio da seleção portuguesa de futebol, na véspera do jogo com a Dinamarca, para a Liga das Nações, depois de mais de 23 anos ao serviço da equipa das 'quinas'.

"Após a conferência de imprensa do selecionador nacional, e no seguimento de uma conversa com o presidente da FPF, tomei a decisão de deixar o estágio da seleção nacional", escreveu o avançado do Al Nassr, nas suas páginas oficiais nas redes sociais, sem especificar se este é um adeus definitivo à equipa das 'quinas'.

Esta decisão de Ronaldo surge na véspera da partida frente à Dinamarca, a terceira do Grupo A4 da Liga das Nações, no início do ciclo de Jorge Jesus no comando técnico da seleção, que substituiu o espanhol Roberto Martínez depois do Mundial2026.

Recordista mundial de jogos por seleções, com 234 internacionalizações 'AA', e de golos, com 146 tentos, Cristiano Ronaldo tomou a decisão de abandonar o estágio da equipa das 'quinas', depois de ter sido titular no duelo com o País de Gales (1-0) e de ser suplente não utilizado na partida com a Noruega (2-1).

A primeira internacionalização 'AA' ocorreu no dia 23 de agosto de 2003, em Chaves, num particular frente ao Cazaquistão que Portugal, então sob o comando do brasileiro Luiz Felipe Scolari, venceu por 1-0, com o dianteiro, então com 18 anos, a entrar ao intervalo.

Ao serviço da seleção portuguesa de futebol tem como pontos altos na carreira a conquista do Euro2016, em França, bem como duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025, depois da final de má memória do Euro2004, em casa.

Ronaldo, de 41 anos, esteve presente em seis fases finais de Europeus, desde 2004 até 2024, e noutras tantas de Mundiais, de 2006 a 2026, sendo mesmo o único jogador da história a marcar em seis edições de Campeonatos do Mundo.

Já no Mundial2026 tornou-se no jogador mais velho de sempre a representar Portugal e no melhor marcador luso em fases finais de Campeonatos do Mundo, apenas mais uns dos muitos recordes que tem em sua posse, tal como o maior número de jogos, vitórias e golos por seleções na história do futebol mundial.

A chegada de Cristiano Ronaldo à seleção principal, na qual somou mais de 18 mil minutos jogados, é o culminar de percurso que começou nas seleções jovens, com passagens pelos sub-15, sub-17, sub-20, sub-21 e seleção olímpica.

"A seu tempo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção", disse hoje Ronaldo.

Após o encontro frente à Noruega, em Oslo, Ronaldo abandonou o relvado aparentemente insatisfeito, sem se juntar aos companheiros de seleção nos agradecimentos aos adeptos lusos.

Na terça-feira, Ronaldo treinou no ginásio hotel que aloja a seleção, apesar de ter estado no estádio que acolheu o treino.

Após este episódio, o presidente da FPF, Pedro Proença, viajou para a capital dinamarquesa, em detrimento da presença em Ponta Delgada, onde deveria assistir ao jogo da seleção de sub-21 frente a Gibraltar, tendo, hoje, Ronaldo abandonado o estádio, na sequência da conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Dinamarca, do selecionador Jorge Jesus.

O técnico limitou as suas respostas a apenas duas perguntas sobre o capitão de equipa, negando a existência de qualquer caso, admitindo a insatisfação do jogador, por ter feito exercícios de aquecimento no jogo frente à Noruega, sem, no entanto, ter sido utilizado.

"O Ronaldo não se recusou a treinar. Isso era impossível. Hoje vai treinar", disse Jorge Jesus, na referida conferência de imprensa.

Jesus recorreu ao "estatuto" de Ronaldo para admitir um eventual erro, antes de anunciar a titularidade de Gonçalo Ramos no jogo de quinta-feira, sem se comprometer com a utilização de Ronaldo.

Jorge Jesus é o sexto selecionador que orienta Ronaldo na seleção portuguesa, depois de o técnico ter estado na época passada com o dianteiro luso no Al Nassr, ao serviço do qual chegaram ao título saudita.

Portugal lidera o Grupo A4 com seis pontos, contra três da Noruega e também da Dinamarca, que no domingo recebeu e bateu o País de Gales, por 2-0.

O jogo entre Dinamarca e Portugal está marcado para quinta-feira, às 20:45 locais (19:45 de Lisboa), e vai ser arbitrado pelo ucraniano Mykola Balakin.