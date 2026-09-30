Selecção portuguesa treina em Copenhaga com Ronaldo em dúvida

A seleção portuguesa treina hoje no Estádio Parken, em Copenhaga, naquele que será a última sessão antes do duelo de quinta-feira com a Dinamarca, da Liga das Nações de futebol, com o capitão Cristiano Ronaldo em dúvida.

Um dia antes do encontro da terceira jornada do Grupo A4, Portugal tem uma sessão agendada para as 18:00 locais (17:00 horas em Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Na terça-feira, Ronaldo esteve no Eleda Stadion, em Malmo, onde a seleção nacional montou estágio antes da partida com a Dinamarca, mas não participou no treino, assim como João Félix, que esteve em recuperação, e Francisco Conceição, lesionado.

Enquanto a sessão ainda decorria, o capitão da seleção nacional abandonou o recinto e regressou ao hotel em que a comitiva lusa está instalada na terceira maior cidade sueca, cumprindo trabalho de ginásio.

No último domingo, em Oslo, Ronaldo não saiu do banco de suplentes frente à Noruega (2-1), em duelo da segunda jornada, e abandonou o relvado algo insatisfeito logo após o apito final, não se juntando aos colegas de equipa nos agradecimentos aos adeptos lusos no estádio.

Isto significa que o selecionador nacional, Jorge Jesus, tem uma decisão difícil para tomar frente à Dinamarca, já que o regresso de Ronaldo ao 'onze' inicial obriga a desfazer a dupla João Félix-Gonçalo Ramos, que esteve em excelente plano em Oslo e foi responsável pelos golos portugueses.

Antes do treino, às 17:00 (16:00) também no Parken, o selecionador nacional e um jogador ainda a designar vão falar aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro com os dinamarqueses.

Portugal lidera o Grupo A4 com seis pontos, contra três da Noruega e também da Dinamarca, enquanto País de Gales está a zero.

O Dinamarca-Portugal está agendado para as 20:45 (19:45) e terá arbitragem do ucraniano Mykola Balakin.