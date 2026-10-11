Santa Cruz prepara apoio financeiro a atletas de mérito individual

A Câmara Municipal de Santa Cruz está a trabalhar na concretização de um Regulamento de Apoio ao Mérito Desportivo Individual, que permitirá atribuir apoio financeiro a atletas, anunciou hoje a autarquia, numa mensagem de felicitação à patinadora Madalena Costa pela conquista de mais um título mundial.

Madalena Costa volta a conquistar o Mundo em patins A madeirense Madalena Costa sagrou-se esta madrugada campeão do Mundo de patinagem artística livre. Na edição de 2026 dos Jogos Mundiais de patinagem (World Skate Games) que está a ter lugar na capital do Paraguai, Assunção a jovem patinadora do Sporting Club Santacruzense voltou a encantar na SDN Arena, em Assunção, bem como todo o Mundo.

Em comunicado, o município considera a jovem atleta um exemplo de "persistência, de trabalho, de brio, de paixão, de talento", destacando o orgulho pelas conquistas que tem alcançado e que projectam o nome do País, da Região e de Santa Cruz.

A autarquia recorda que já reconheceu o mérito da patinadora, nomeadamente através da atribuição da Chave da Cidade, na última sessão solene do Dia do Município, mas pretende agora avançar com medidas de apoio concreto aos atletas.

Santa Cruz vai atribuir Chave da Cidade a Madalena Costa A presidente da Câmara de Santa Cruz anunciou, hoje, que a Chave da Cidade, o mais alto galardão do Município, será entregue à atleta do Sporting Clube Santacruzense, Madalena Costa.

"Será um instrumento que permitirá corresponder, em acções, nomeadamente em apoio financeiro, a todo o orgulho que temos nos nossos valores, do quais a Madalena é exemplo de topo", refere a nota.

O município reafirma, por isso, o compromisso de associar apoio directo ao trabalho e ao talento da atleta, sublinhando que os resultados alcançados justificam mais do que palavras de reconhecimento.