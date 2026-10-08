Francisco Franco distingue 550 alunos pelo mérito no 'Dia da Escola'

A Escola Secundária de Francisco Franco vai distinguir amanhã 550 alunos pelo mérito escolar, no âmbito das comemorações do 'Dia da Escola', numa cerimónia que será presidida pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, a partir das 10 horas, no Pavilhão Gimnodesportivo.

O número corresponde aos alunos que, no ano lectivo 2025/2026, integraram o Quadro de Honra ou o Quadro de Excelência da escola, por terem alcançado médias finais entre 17 e 20 valores. Ao todo, são 257 alunos no Quadro de Honra, com médias entre 17 e 17,9 valores, e 293 no Quadro de Excelência, com classificações entre 18 e 20 valores.

A sessão terá como um dos principais momentos a distinção de sete alunos que concluíram o ano com média de 20 valores e que obtiveram também resultados de destaque nos exames nacionais.

A estes juntam-se os restantes alunos distinguidos pelo aproveitamento escolar, bem como estudantes reconhecidos pelas suas atitudes e valores e pela assiduidade. No conjunto da escola, 22 alunos serão distinguidos pelas atitudes e valores e 150 pela assiduidade.

Por ano de escolaridade, o 10.º ano conta com 95 alunos no Quadro de Honra e 48 no Quadro de Excelência. No 11.º ano são 63 e 62, respectivamente. Já no 12.º ano, que foi distinguido numa sessão realizada em Junho, foram registados 99 alunos no Quadro de Honra e 183 no Quadro de Excelência.

A cerimónia inclui ainda a atribuição de vários prémios associados ao mérito dos estudantes, entre os quais os prémios da 'Ordem dos Médicos', 'Ordem dos Engenheiros', 'Ordem dos Arquitectos', 'SDM', 'Ordem dos Economistas', 'Ordem dos Advogados', 'Meo Empresas', 'Indutora - Potencia a tua Carreira' e 'Mérito Escolar e Cidadania Activa/Grupo Sousa'.

Os alunos que terminaram o 12.º ano já tinham sido homenageados pelo seu desempenho numa sessão realizada em Junho, pelo que a cerimónia de amanhã permitirá reconhecer os restantes alunos abrangidos pelo quadro de mérito da Escola Secundária de Francisco Franco.