Santa Cruz apoia produção agrícola e controlo de pragas

Élia Ascensão anunciou, ontem, na abertura da XXXIX Festa da Maçã, na Camacha, que a Câmara Municipal de Santa Cruz está a trabalhar em dois novos apoios a incluir no Regulamento de Apoio ao Sector Agrícola, que vão incluir a produção agrícola e o o combate às pragas.

O novo apoio à produção agrícola será um incentivo financeiro directo, não depende da realização de despesas ou apresentação prévia de facturas e será destinado a promover a "existência, manutenção, aumento e valorização de culturas agrícolas consideradas estratégicas para o concelho de Santa Cruz".

No combate às pragas, a presidente da Câmara de Santa Cruz salientou que os agricultores têm feito sentir que, neste momento, a situação é catastrófica e fora de controlo. "Aproveito aqui a presença do Senhor Secretário da Agricultura para dizer que apesar de Santa Cruz fazer a sua parte, o controlo de pragas só será efetivo com uma estratégia regional, pois as pragas não respeitam fronteiras concelhias e a sua propagação exige medidas que abranjam o território como um todo. Senhor Secretário, uso por isso a minha voz para fazer chegar a voz de muitos agricultores a braços com um problema que além de ser um problema de saúde pública, traz graves prejuízos a quem trabalha a terra e vê as suas culturas serem dizimadas", vincou.

Desde 2019, a câmara tem vindo a desenvolver um programa estruturado de apoio ao setor agrícola, orientado para a promoção da agricultura familiar, para a valorização do solo e da água, para a recuperação de terrenos baldios e para o fortalecimento da produção local.

O Programa de Apoio ao Sector Agrícola, já abrangeu 206 candidaturas, num investimento global superior a 428 mil euros.