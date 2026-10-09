Presidente interina da Venezuela decreta começo do Natal a 1 de Novemrbo

A Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou hoje que o Natal começará mais cedo no país, a 01 de novembro, num esforço para impulsionar a economia e o impacto positivo das festas de fim de ano.

O anúncio foi feito durante um evento público em Caracas, pouco depois de o Ministério Público norte-americano ter apresentado novas acusações de tortura contra o anterior Presidente, Nicolás Maduro, e a sua mulher, Cilia Flores, ambos detidos nos Estados Unidos.

Rodríguez não comentou as acusações.

A líder venezuelana afirmou que esta mudança procura ter um impacto positivo no final do ano e melhorar a moral da população.

"Anuncio que o Natal começa a 01 de novembro", disse, explicando que "o Natal também estimula muito a atividade económica, mas principalmente estimula a felicidade dos venezuelanos".

Delcy Rodríguez exortou a comunidade empresarial a continuar a unir esforços para garantir o desenvolvimento e a estabilidade do "poder da Venezuela", dentro de uma estrutura de "consenso" que "consolidará os trimestres de crescimento contínuo que a economia nacional tem vindo a experimentar".