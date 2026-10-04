Câmara de Lobos atribui seis Medalhas de Mérito e um Voto de Louvor

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos distinguiu seis personalidades e instituições com Medalhas Municipais de Mérito, no final da cerimónia comemorativa do 191.º aniversário do concelho.

As distinções de grau prata foram atribuídas ao Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes, a Joana José Soares e a Amândio Correia.

Com Medalhas Municipais de Mérito de grau ouro foram distinguidos Arlindo Gomes, ex-autarca, Jorge Faria e o restaurante O Lagar.

A cerimónia terminou ainda com a atribuição de um Voto de Louvor à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, recebido por Rubina Leal, presidente do Parlamento madeirense.