Marítimo prepara jogo com Bidasoa… em Lisboa

O conjunto do Marítimo da Madeira Andebol SAD já ‘virou a página’ da odisseia que constituiu o regresso de Limoges, partida que marcou a estreia dos madeirenses na fase de grupos da EHF European League, partida disputada na última quarta-feira.

Com o jogo contra o Sporting, para o campeonato nacional, adiado pelas razões que se conhecem, partida que deveria ter-se realizado na última sexta-feira, o plantel às ordens do técnico Paulo Fidalgo ainda se encontra em Lisboa, onde aguarda pelo voo que traga a comitiva para casa.

Nada, no entanto, impediu o grupo de trabalho de trabalhar para a missão Bidasoa, com os madeirenses a realizarem esta tarde um treino no reduto do Boa-Hora. Relembre-se, que na próxima terça-feira, pelas 19h45, o andebol verde-rubro volta a fazer história recebendo no seu recinto os espanhóis do Bidasoa, jogo relativo à 2.ª jornada do grupo B. Os bascos venceram na ronda de abertura por 39-37, os Islandeses do Jordur. Já o Marítimo perdeu ingloriamente em França por 31-30.