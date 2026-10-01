Santa Cruz já apoiou mais de 6 mil estudantes em 10 anos

A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou hoje, por unanimidade, a abertura do período de candidaturas às bolsas de estudo e apoios complementares destinados aos estudantes do ensino superior no ano lectivo de 2026/2027.

As candidaturas poderão ser apresentadas entre 2 de Outubro e 2 de Novembro, num processo que este ano já decorrerá ao abrigo do novo regulamento municipal. Uma das principais alterações passa pelo fim da obrigatoriedade de os candidatos fazerem prova de que não beneficiam de outras bolsas.

Segundo a presidente da Câmara, Élia Ascensão, esta simplificação deverá permitir tornar o procedimento mais célere e possibilitar que os primeiros pagamentos sejam efectuados logo no início de 2027.

A medida representa já um investimento significativo para o município. Nos últimos dez anos, Santa Cruz contabiliza 6.057 apoios a estudantes, num investimento global de 4,499 milhões de euros.

A autarquia justifica a manutenção desta política com os encargos suportados pelas famílias com a frequência do ensino superior, designadamente despesas relacionadas com propinas, deslocações, alojamento e alimentação, procurando desta forma reduzir o peso financeiro associado à formação académica.

O valor dos apoios é definido em função do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) e varia entre 500 e mil euros. Estes montantes podem beneficiar de uma majoração de 10% em determinadas situações de maior vulnerabilidade ou esforço financeiro do agregado familiar.

A majoração aplica-se aos agregados monoparentais, famílias sinalizadas em contexto de violência doméstica, situações em que exista um elemento do agregado com doença oncológica, doença incapacitante ou grau de incapacidade igual ou superior a 60%, bem como às famílias com mais do que um estudante a frequentar o ensino superior.

Santa Cruz vai também manter as Bolsas de Mérito, destinadas aos alunos com média igual ou superior a 18 valores, e as Bolsas Artísticas, dirigidas aos estudantes que frequentem cursos de natureza artística.

As candidaturas são efectuadas através de formulário electrónico disponibilizado no Portal do Munícipe da Câmara Municipal de Santa Cruz.