Câmara de Lobos prepara mais de 40 milhões para habitação

Celso Bettencourt anunciou hoje um investimento superior a 40 milhões de euros em habitação, no âmbito de um conjunto de projectos previstos para as cinco freguesias de Câmara de Lobos.

"Uma casa é muito mais do que paredes e um telhado. É estabilidade. É segurança. É a possibilidade de criar uma família, de permanecer na nossa terra e de olhar para o futuro com confiança", afirmou.

No Estreito estão previstos 23 fogos e no Castelejo 32. No Jardim da Serra serão construídos 36 fogos, com auto-silo, enquanto no Curral das Freiras estão previstos 12, na Quinta Grande cinco e na freguesia de Câmara de Lobos, no Rancho, 30.

A estas respostas juntam-se três fogos no Limoeiro, seis na Encosta dos Socorridos e mais cinco na antiga escola das Romeiras.

"São investimentos em diferentes fases. Alguns já estão no terreno. Outros estão em concurso ou em projecto", explicou.

Antes de abordar a habitação, Bettencourt apresentou as principais intervenções previstas nas cinco freguesias.

Na freguesia de Câmara de Lobos, destacou a requalificação do Varadouro, com uma nova rampa de acesso ao mar e novas arrecadações, para melhorar as condições de trabalho dos pescadores.

Na Baixa, anunciou uma intervenção que prevê um novo parque de estacionamento, uma interface modal de transportes e um novo modelo de circulação automóvel.

No Estreito, está prevista a requalificação do centro da freguesia, com a criação de uma praça central. A Estrada da Casa Caída, na zona do Castelejo, integra igualmente as prioridades do executivo.

"É um ponto de honra para a minha equipa! Aquela população merece!", afirmou.

No Jardim da Serra, Bettencourt espera iniciar "nos próximos dias" a construção da Rua Nova da Igreja, estando a autarquia apenas a aguardar o visto do Tribunal de Contas.

A Câmara está também a estudar a requalificação do centro da freguesia e ultima o projecto da Quinta Ciência Viva, que permitirá recuperar a Quinta Leonor.

Na Quinta Grande, avançará a segunda fase da requalificação do centro da freguesia e das infra-estruturas desportivas. O autarca destacou ainda a construção do Caminho da Igreja às Fontes, através de um contrato-programa com o Governo Regional no valor de 8,5 milhões de euros.

No Curral das Freiras, Bettencourt anunciou o reforço da capacidade de prevenção e intervenção através da Unidade Local de Protecção Civil e destacou o trabalho em curso para garantir condições de segurança no acesso à Seara Velha.

O teleférico foi apresentado como "uma oportunidade estruturante" para o desenvolvimento do Curral das Freiras e do Jardim da Serra.

Na habitação, Bettencourt resumiu a prioridade da autarquia: "Porque, no final, não serão os milhões investidos que determinarão o sucesso desta política. Serão as famílias."