Santa Cruz vai atribuir Chave da Cidade a Madalena Costa

A presidente da Câmara de Santa Cruz anunciou, hoje, que a Chave da Cidade, o mais alto galardão do Município, será entregue à atleta do Sporting Clube Santacruzense, Madalena Costa.

O anúncio foi feito na recepção à patinadora Madalena Costa que, hoje chegou, à Madeira e que foi recebida no aeroporto por várias pessoas, entre as quais a presidente da Câmara e a sua futura equipa.

Presidente da Câmara de Santa Cruz recebe campeã Madalena Costa no aeroporto A presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, fez questão de ir receber pessoalmente, ao Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, a atinadora Madalena Costa, que regressou hoje à Madeira, após ter conquistado o título de campeã mundial sénior na patinagem livre, a 22 de Outubro, em Pequim, na China.

A decisão de entrega da Chave da Cidade simboliza "o compromisso da nova gestão camarária com a juventude e o desporto", sustentou Élia Ascensão, citada em nota de imprensa.

A autarca avançou, a propósito, que é sua intenção rever e adequar o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo às dinâmicas desportivas, "de modo a torná-lo mais abrangente e capaz de alavancar a prática desportiva regular e a organização de eventos anuais com dimensão regional, nacional e internacional".

Pela primeira vez na história, Portugal tem uma campeã do mundo sénior de patinagem artística. Madalena Costa conquistou o título no Campeonato do Mundo 2025, em Pequim, China, na passada quarta-feira, 22 de Outubro.