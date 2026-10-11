Madalena Costa volta a conquistar o Mundo em patins

A madeirense Madalena Costa sagrou-se esta madrugada campeão do Mundo de patinagem artística livre. Na edição de 2026 dos Jogos Mundiais de patinagem (World Skate Games) que está a ter lugar na capital do Paraguai, Assunção a jovem patinadora do Sporting Club Santacruzense voltou a encantar na SDN Arena, em Assunção, bem como todo o Mundo.

Depois de ter dominado o programa curto no dia anterior a atleta de apenas 17 anos voltou a ter a melhor nota, dos juízes, no programa curto, para revalidar o título de campeão do Mundo sénior, depois de já o ter feito em 2025, onde se tornou a primeira patinadora na história de Portugal a alcançar tal feito no escalão sénior.

Com uma apresentação feita na perfeição Madalena Costa somou um total de 171,91 pontos que juntou aos 92,78, alcançados no programa curto, para festejar o título mundial com uma pontuação histórica de 264,69 o que lhe permitiu festejar o ouro com um novo recorde de pontuação, e que já era pertença dela.

A espanhola Sira Gallarda, com 220,41 pontos veio a sagrar-se vice-campeão mundial, enquanto a outra espanhola Elna Frances veio a subir ao terceiro lugar do pódio com o registo de 187,01 pontos.

Quanto Letícia Marinho veio a ser a segunda melhor portuguesa ao ser sétima classificada, numa competição que contou com 35 patinadoras, neste escalão.

Esta foi a terceira medalha para Portugal na patinagem, nesta edição dos World Skate Games, depois do ouro de João Cruz e do bronze de Rita Azinheira, ambos em patinagem artística livre júnior.