Céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros este domingo na Madeira

A Madeira deverá registar céu geralmente muito nublado este domingo, 11 de Outubro, com possibilidade de aguaceiros fracos, sobretudo na vertente norte da ilha e nas terras altas, de acordo com a previsão meteorológica do IPMA.

O vento deverá soprar fraco a moderado, de nordeste, com velocidades entre 10 e 25 km/h.

No Funchal, estão previstos períodos de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos durante a tarde. O vento será fraco, com velocidade inferior a 15 km/h.

A Madeira e o Porto Santo estarão também sob um nível 6 de radiação ultravioleta (UV), classificado como elevado. Recomenda-se a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt e protector solar.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de nordeste com 1 a 1,5 metros, enquanto na costa sul as ondas deverão ficar abaixo de um metro.

A temperatura da água do mar deverá variar entre os 23 e os 24 graus Celsius.