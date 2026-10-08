Nuvens e aguaceiros marcam o tempo para esta quinta-feira na Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê aguaceiros, sendo mais frequentes na vertente Norte da ilha da Madeira e nas terras altas, podendo ser acompanhados de trovoada.

Também de acordo com o IPMA, deverá contar com vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira.

Os termómetros deverão assinalar 20ºC de mínima nas duas ilhas, enquanto a máxima rondará os 26ºC, tanto na Madeira, como no Porto Santo.

Para o Funchal, o IPMA aponta períodos de céu muito nublado. Está prevista, igualmente, a ocorrência de aguaceiros, que poderão ser acompanhados de trovoada até ao fim da manhã. O vento vai soprar fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, na costa Norte, conte com ondas de Norte com 1,5 a 2 metros, aumentando para 2 a 2,5 metros a partir da tarde. Na costa Sul, são esperadas ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/25ºC.