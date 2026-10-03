Madeira com céu muito nublado e aguaceiros fracos a Norte

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira terá hoje períodos de céu muito nublado e aguaceiros fracos, em especial na vertente Norte da ilha e nas terras altas, mais prováveis a partir do final da tarde.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste.

Está prevista uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas. No Funchal, a máxima será de 25 graus e a mínima de 21 graus. No Porto Santo, a máxima será de 26 graus e a mínima de 21 graus.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de Norte com 1,5 a 2 metros. Já na costa Sul, as ondas serão de sul inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar será de 24/25 graus.

