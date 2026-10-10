Céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos na Madeira este sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 10 de Outubro, no arquipélago da Madeira, períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, sobretudo na vertente norte da ilha da Madeira e nas terras altas.

O vento deverá soprar fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, de norte/nordeste. Está também prevista uma pequena subida da temperatura nas terras altas.

Para a região do Funchal, a previsão aponta igualmente para períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos durante a tarde. O vento deverá soprar fraco, com velocidade inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros, enquanto na costa sul as ondas deverão ser inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 23 e os 24 graus Celsius.