Sexta-feira com céu muito nublado e alguns aguaceiros na Madeira
Previsões do IPMA para esta sexta-feira, dia 9 de Outubro
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que esta seja uma sexta-feira marcada por períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em especial na vertente norte da ilha da Madeira e nas terras altas.
O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas, no Porto Santo e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.
Quanto ao Funchal, contará igualmente com períodos de céu muito nublado e com a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos.
ESTADO DO MAR:
Costa Norte: Ondas de nordeste com 2 a 2,5 metros.
Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.
Temperatura da água do mar: 23/24 ºC