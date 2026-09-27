Domingo continua com muito calor, céu pouco nublado e poeiras

A Madeira terá este dia 27, mais longas horas marcadas por temperaturas elevadas, com a Região sob aviso amarelo para tempo quente devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. O aviso abrange a Costa Norte, a Costa Sul, as regiões montanhosas e o Porto Santo e mantém-se até às 19 horas deste último domingo de Setembro.

A previsão aponta para céu em geral pouco nublado, com aumento temporário da nebulosidade por nuvens altas. O vento será, de uma forma geral, fraco, com velocidade inferior a 20 km/h e predominância do quadrante sul. Está também prevista a presença de poeiras em suspensão, algo que tem sido frequente nos últimos dias, condição que poderá afectar a visibilidade e a qualidade do ar, sobretudo em alguns períodos do dia.

No Funchal, o cenário será semelhante, com céu pouco nublado e passagem temporária de nuvens altas. O vento deverá ser fraco, inferior a 15 km/h, mantendo-se igualmente a previsão de poeiras em suspensão.

O IPMA tem vindo a acompanhar a persistência deste cenário e a actualizar os avisos em função da evolução prevista. O aviso amarelo corresponde a uma situação meteorológica de risco para determinadas actividades dependentes das condições atmosféricas, sendo certo que durante os dois dias anteriores vigorou um aviso laranja.

No mar, as condições serão diferentes entre as duas costas da ilha. Na Costa Norte, são esperadas ondas de noroeste com 1 a 2 metros, enquanto na Costa Sul a ondulação deverá ficar abaixo de um metro.

Aliado a isso, a temperatura da água do mar mantém-se elevada, entre os 24 e os 25 graus Celsius, proporcionando condições favoráveis para uma ida à praia, quiçá uma despedida deste prolongamento de 'verão', embora a exposição prolongada ao calor continue a exigir cuidados, sobretudo durante as horas de maior intensidade térmica.

Nesta próxima semana, é previsível que o tempo irá mudar de cara.