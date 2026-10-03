Aguaceiros e céu muito nublado na Madeira este sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 3 de Outubro, no arquipélago da Madeira, céu geralmente muito nublado, com aguaceiros, mais prováveis na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

O vento deverá soprar fraco a moderado, entre 10 e 25 km/h, de norte/nordeste, estando ainda prevista uma pequena subida da temperatura máxima.

Para a região do Funchal, a previsão aponta igualmente para céu geralmente muito nublado, com vento fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de norte com 2,5 a 3 metros, diminuindo posteriormente para 1,5 a 2 metros. Na costa sul, as ondas deverão ser de sudoeste, com cerca de 1 metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 24 e os 25 graus Celsius.