Capitania cancela aviso de agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal cancelou o aviso de agitação marítimo forte. Como noticiado hoje pelo DIÁRIO, o aviso tinha sido prolongado até às 6 horas de amanhã, 7 de Janeiro.

Apesar do cancelamento, recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantir as respectivas condições de navegabilidade

"Deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas,praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas", refere.