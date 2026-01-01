Capitania avisa para vento muito forte e mar agitado

A Capitania do Porto do Funchal emitiu esta manhã uma actualização sobre as condições marítimas e meteorológicas esperadas até às 06h00 de 2 de Janeiro de 2026, alertando para vento muito forte, mar agitado e visibilidade reduzida. O vento sopra de Sul, inicialmente muito fresco, entre 40 e 50 km/h, a forte, de 51 a 61 km/h, podendo atingir rajadas muito fortes, até 74 km/h, e rodará para Sudoeste durante o período, mantendo-se fresco a muito fresco, tornando-se forte a partir do início do período. A visibilidade vai variar de boa a moderada, tornando-se fraca a má em momentos isolados, principalmente no início do período. Na costa norte, a ondulação será de Oeste/Noroeste com 2 a 3 metros, enquanto na costa sul as ondas de Sudoeste poderão atingir 3 a 4 metros, passando para Oeste/Sudoeste com 2,5 a 3,5 metros a partir da tarde. A Capitania alerta para cuidados especiais: as embarcações devem reforçar a amarração e manter vigilância apertada; é recomendado evitar passeios junto ao mar, molhes, arribas ou praias; e não praticar pesca lúdica, sobretudo junto a falésias e zonas de rebentação, devido ao risco de o mar alcançar áreas aparentemente seguras.