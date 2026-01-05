Capitania prolonga aviso de agitação marítima e de ventos fortes

A Capitania do Porto do Funchal prolongou os avisos referente ao estado do tempo e do mar para a orla marítima do arquipélago da Madeira, válida até às 18 horas de amanhã, 6 de Janeiro, com base em dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a nota, o vento irá soprar de norte/nordeste, com intensidade entre fresco e muito fresco, podendo atingir velocidades entre os 31 e os 50 quilómetros por hora. Está prevista uma diminuição gradual da intensidade a partir do início da manhã, passando a moderado a fresco, embora com períodos pontuais de vento mais intenso. A visibilidade será, em geral, boa a moderada.

No que respeita à ondulação, na costa norte registam-se ondas de norte/nordeste com alturas entre os 3 e os 4 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros ao longo da manhã. Na costa sul, a ondulação será do quadrante sul, com ondas entre 1 e 2 metros.

Perante estas condições, a Capitania recomenda cuidados acrescidos à comunidade marítima e à população em geral, tanto na preparação de saídas para o mar como durante a permanência em zonas costeiras. Entre as recomendações estão o reforço da amarração e a vigilância apertada das embarcações atracadas ou fundeadas.

É, ainda, aconselhado evitar passeios junto ao mar e em áreas expostas à agitação marítima, como molhes de proteção dos portos, arribas e praias, de forma a prevenir situações de risco provocadas pela rebentação das ondas.

A Capitania desaconselha igualmente a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas de arriba, alertando para a possibilidade de o mar atingir áreas aparentemente seguras nestas condições.